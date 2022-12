Parco dei Nebrodi, doppio appuntamento per celebrare la giornata mondiale del suolo

Rinnovato l’appuntamento con la Giornata mondiale del suolo (WSD), evento che quest’anno ha previsto la programmazione di due iniziative, per una manifestazione che cresce e che tra Sant’Agata di Militello e San Teodoro ha coinvolto oltre 1.000 studenti.

L’iniziativa, nata nel 2002 dall’Unione Internazionale delle Scienze del Suolo e dal 2014 celebrata ufficialmente dalle Nazioni Unite, vuole ricordare l’importanza di questo elemento naturale per la vita delle piante, degli animali, degli esseri umani e del Pianeta, ma anche sensibilizzare sulle numerose minacce che compromettono i suoli di tutto il mondo.

Partners dell’evento organizzato dal Parco dei Nebrodi la FAO, la Società di Scienza del Suolo, l’European Society for Soil Conservation e la Società Italia di Pedologia.

Rispettare il Suolo significa battersi per il rispetto del paesaggio e dell’ambiente: agevolare le iniziative di educazione ambientale significa permettere di acquisire conoscenze e competenze specifiche. Ecco quindi poesie, fumetti, canzoni, disegni e balli con cui i giovani dell’Istituto “Cesareo” e dell’Istituto comprensivo “Capizzi-Cesarò” hanno fatto sentire la propria voce ed il proprio pensiero sulla difficile “questione ambientale”.

Un argomento “da grandi” che però, grazie all’ausilio dei professori Edoardo Costantini, Presidente International Union of Soil Sciences e Carmelo Dazzi – Presidente European Society for Soil Conservation è diventato un punto di forza per una piacevole giornata trascorsa tra esperimenti e prove sul campo.

Un momento importante per sancire i rapporti con le Scuole, con cui è stato sottoscritto anche un protocollo di collaborazione ma anche una occasione per invitare gli studenti a visitare il Parco dei Nebrodi e la Banca del Germoplasma commenta Domenico Barbuzza per conoscere meglio il suolo, che sostiene i nostri passi.

I Dirigenti scolastici, rispettivamente Angela Marciante per l’Istituto Cesareo” e Francesco Mancuso, per l’Istituto comprensivo “Capizzi-Cesarò hanno ringraziato il Parco per l’azione di coordinamento delle attività di educazione ambientale mentre i Sindaci delle Comunità coinvolte, Bruno Mancuso per Sant’Agata Militello, Valentina Costantino per San Teodoro e Mirella Zito, Vice Sindaco di Cesarò hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza di un suolo sano e sulla gestione sostenibile delle risorse