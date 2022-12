Terme Vigliatore, sospeso il mercato settimanale per domani. Si attende decisione per le scuole

Il Sindaco di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, con ordinanza sindacale n.36 di oggi ha disposto la sospensione del mercato settimanale previsto per domani 06 dicembre 2022.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto Piazza Cattafi, dove si tiene il mercato settimanale, risulta allo stato impraticabile a causa del fango e dei detriti che si sono depositati nell’area dopo la bomba d’acqua di sabato scorso.

Per quanto riguarda, invece, le scuole di ogni ordine e grado al momento non è ancora stata emanata nessuna ordinanza di chiusura per la giornata di domani, martedì 6 dicembre. Si attendono decisioni da parte dell’amministrazione comunale, che sta valutando la situazione.

Angela Serena Lo Conti