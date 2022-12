Patti: campionato di serie A2 basket femminile, l’Alma batte Savona e attende Empoli ed il primato in classifica

L’Alma Basket Patti batte Savona 70-48 al PalaSerranò, nell’attesa della partitissima di recupero di giovedì prossimo contro Empoli che vale la testa del campionato di A2 girone Sud.

A Botteghi, Moretti e Pilabere è bastato alzare i ritmi del gioco e la pressione difensiva per annichilire le ospiti. Un break di 18 a 0 nei 3 minuti iniziali ed il seguente di 10 a 3 ha portato le pattesi al + 27 (53 a 26).Partita finita! Dalla lunga distanza ha prevalso Botteghi (4 triple consecutive) e da Bardarè (2 triple).

Durante la gara c’è stata gloria anche per Sciammetta – atleta di casa e per Francia andate a canestro con disinvoltura. Adesso la testa e le mani delle giocatrici del presidente Attilio Scarcella vanno alla partita di giovedì, quando si prevede il pubblico delle grande occasioni, spinta aggiuntiva per guardare tutti dall’alto della classifica.

A fine gara coach Buzzanca ha dedicato la vittoria al papà Franco, attualmente ricoverato in ospedale.

Parziali:12/6-25/19-53/30-70/48

Alma Basket Patti: De Giovanni ne, Botteghi 18, Francia 2, Moretti 16, Pilabere 15, Miccio 6, Bardarè 6, Armenti, Sciammetta 2, Sarni 5. Coach Buzzanca.

Azimuth Savona: Ceccardi 2, Vivalda 13, Poletti, Cignoni 2, Salsalone 2, Picasso 3, Paleari 12, Leonardini 2, Pobozy 4, Zanetti 8. Coach Roberto Dagliano.

Arbitri: Parisi di Catania e Foti di Acireale.