L’Orlandina dura due quarti, Mestre passa alla Infodrive Arena 58-78

Non riesce a sfatare il tabù casalingo la Infodrive Capo d’Orlando, ancora a secco di vittorie sul parquet amico in queste prime giornate del campionato di Serie B. Mestre, terza in classifica, batte l’Orlandina 58-78, al termine di una partita in cui la squadra di casa dura praticamente solo due quarti.

I paladini giocano un buon primo tempo, chiuso sotto 32-37, ma dagli spogliatoi rientra una squadra con poca intensità difensiva e poca precisione al tiro. I ragazzi di coach Robustelli crollano così dopo 20’, lasciando spazio agli avversari.

Per fortuna si torna in campo subito nel turno infrasettimanale valido per l’11° turno di campionato: Mercoledì l’Infodrive sarà di scena al PalaCremonesi di Crema contro i padroni di casa della Logiman.