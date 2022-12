Barcellona Pozzo di Gotto – Maltempo: scuole chiuse anche il 6 e 7 dicembre

Con ordinanza firmata oggi dal vice sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Santi Calderone è stata disposta la chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per domani 6 dicembre e dopodomani 7 dicembre 2022.

La chiusura dei plessi è stata causata da quanto accaduto nelle ore pomeridiane del 3 dicembre 2022 e cioè il nubifragio di eccezionale potenza abbattutosi su ampia parte del territorio comunale producendo, consistenti danni ad infrastrutture pubbliche ed edifici pubblici e privati, con conseguente situazione di rischio per la privata e pubblica incolumità.

Numerosi plessi scolastici e nuclei abitati della città sono localizzati nel bacino d’esondazione dei corpi idrici già interessati da precedenti eventi alluvionali e laddove sono note condizioni di vulnerabilità del territorio, per effetto di dissesti precedenti, le autorità locali di protezione civile possono adottare anche fasi operative con livelli superiori rispetto a quelli dichiarati dagli organi sovraordinati, utili a predisporre azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione, ovvero ad attuare misure maggiormente idonee ad

affrontare il particolare scenario di area.

Data la numerosità degli edifici interessati, i sopralluoghi e le verifiche tecniche avviati al

fine di accertare l’agibilità degli edifici scolastici di proprietà e/o a gestione pubblica e di dare attivazione alle eventuali misure atte alla salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni ancora non hanno avuto conclusione, ecco perchè non possono riprendere le attività scolastiche già sospese con la precedente ordinanza del 4 dicembre sorso per scuole e asili nido di proprietà e/o a gestione pubblica.