Un maremoto si è verificato al largo dell’isola di Stromboli provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo.

Pare che il fenomeno sia stato provocato da un distacco di materiale sulla Sciara del Fuoco.

“Sull’Isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Non si registrano danni” comunica il dipartimento di protezione civile.