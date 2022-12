Maltempo, riaperto il tratto della A/20 tra Falcone e Barcellona PG

Dopo qualche ora di chiusura a causa del maltempo è stato riaperto al traffico veicolare il tratto compreso tra gli svincoli di Falcone e Barcellona dell’autostrada A/20.

È stato un pomeriggio difficile per tutti i comuni compresi tra Furnari e Milazzo, colpiti da una violenta bomba d’acqua. Fortunatamente non si registrano danni alle persone, mentre sono ingenti i danni per gli allagamenti e gli smottamenti.

Secondo il report aggiornato minuto per minuto sulla pagina Facebook del Dipartimento Regionale della Protezione civile sono innumerevoli gli interventi effettuati dai volontari nel corso dell’emergenza. Scantinati allagati, automobilisti impantanati, persone bloccate ai piani bassi di abitazioni ed edifici. Strade rimaste al buio, smottamenti e frane.

A Castroreale le strade provinciali 85 – 87 – 82 sono di nuovo percorribili, anche se si raccomanda di prestare la massima attenzione perché il materiale franato è stato posto ai margini delle carreggiate.

A Santa Lucia del Mela è crollato un muro lungo la Strada provinciale SP 65, che è stata interdetta al traffico. Nel tardo pomeriggio alcune famiglie sono rimaste isolate.

Mentre si cerca di fare fronte alle emergenze, monitorati speciali sono i fiumi e torrenti del comprensorio, anche se le previsioni meteo preannunciano un miglioramento a partire da questa notte, mentre per domenica 4 dicembre il tempo sarà stabile. Domani, poi, la conta dei danni.