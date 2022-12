Capo d’Orlando – “Domenica in Armonia” concerto al LOC

Arriva la serata che va a concludere l’edizione 2022 della rassegna “Domenica in armonia” a Capo d’Orlando, organizzata dall’Accademia della Musica guidata da Paolo Stervaggi. Appuntamento domani, 4 dicembre, al LOC di Capo d’Orlando per “Domenica in Armonia”. Un viaggio Musicale dal tardo classicismo al tardo romanticismo con musiche di: Beethoven, Schubert, Chopin.

Il concerto vedrà le performances di Adelaide Librizzi (eletta da poco “Alfiere del lavoro” dal presidente della Repubblica Mattarella) e Giorgio Ingrilli (giovane pianista con già alle spalle un curriculum con esperienze pianistiche nazionali ed internazionali).

Entrambi ex brillanti allievi dall’Accademia della Musica ed oggi Laureandi presso il conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” di Messina sotto la guida dei Maestri Arico’, Virzi’ e Pizzuto. L’ingresso è gratuito.