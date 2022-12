Calcio – Il programma del weekend nel messinese: domenica 4 dicembre derby tra Nebros e Nuova Igea Virtus

Lo abbiamo ripetuto già da ormai tante domeniche che è il momento di fare punti, ma questi non arrivano. Il Messina gioca al “Franco Scoglio” contro il Picerno; è inutile dire che è una partita per ottenere punti salvezza. Ma che si giochi con squadre di alta o bassa classifica, è il momento di fare punti, altrimenti. In serie C femminile l’Accademy Sant’Agata, dopo lo 0 a 0 con la Salernitana, si sta preparando per la prossima trasferta a Lecce, quarta forza del torneo.

In serie D il Città di Sant’Agata gioca a Reggio Calabria con il Cittanova; la squadra calabra è penultima, ma reduce da buoni risultati e dunque è una partita da prendere con le molle per l’undici di Vanzetto, reduce anch’essa da due vittorie interne. In eccellenza è la domenica del derby tra Nebros e Nuova Igea Virtus; la squadra di Gliaca di Piraino insegue dunque sarà costretta ad attaccare, la squadra di Barcellona giocherà le sue carte con la forza del suo sodalizio.

Per il resto Milazzo e RoccAquedolcese giocano in casa rispettivamente con la Leonzio e Siracusa. Le due squadre joniche, Taormina e Jonica, vedranno la prima nella difficile trasferta a Modica e la seconda in casa con la Virtus Ispica. Ora la promozione. Nel girone B per le squadre della provincia Castelluccese-Villarosa, Gorgonia Delina-Gioiosa ed il derby San Fratello-Pro Falcone. Riposa il Mistretta.

Nel girone C Belpasso-Messana, Sant’Alessio-Valdinisi, Valle del Mela-Gescal. Riposa la Nuova Azzurra Fenice. Prima categoria girone C: domani si gioca Gangi-Nasitana ed il derby nebroideo di alta classifica tra Rosmarino ed Aluntina.

Nel girone D domani Aquila-Orsa, Lipari-Galati, Nuova Rinascita-Stefano Catania, Rodì Milici-Comprensorio del Tindari e Folgore Milazzo-Sfarandina. In ultimo la seconda categoria girone C: domani si gioca Alcara-Don Peppino Cutropia, Real Rocchenere-Vivi Don Bosco, Nuova Peloro Ficarra e Juvenilia-Provinciale. Riposa la Fitalese.