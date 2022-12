Messina – Il Nursing Up chiede la stabilizzazione del personale precario

Con una lettera inviata all’ASP Messina lo scorso 29 novembre, il Dirigente del Nursing Up Messina Biagio Proto sollecita l’azienda ospedaliera a stabilizzare il personale infermieristico ed ostetrico e a dare celeri informazioni in merito alle tempistiche.

Sono state diverse le volte in cui si è scritto all’ASP di Messina ma “con grande rammarico dobbiamo rappresentare che ad oggi nessun riscontro formale ci è stato inoltrato”. cosi leggiamo nelle lettera inviata all’azienda ospedaliera.

“Nel tempo – afferma il Dirigente del Nursing Up Messina – abbiamo osservato come tante altre figure siano state stabilizzate tranne i suddetti professionisti. Non si comprende l’empasse al riguardo, nonostante già, più volte, siano stati emessi, dall’ASP Messina, avvisi per la ricognizione di detto personale, necessari ai fini, appunto, della stabilizzazione”.

“Inutile rappresentare che molti colleghi hanno già, da diverso tempo, raggiunto i requisiti minimi necessari per ottenere l’ambito traguardo del tempo indeterminato che garantirebbe loro una maggiore sicurezza meritata dopo aver affrontato con grande senso di abnegazione e responsabilità, nelle corsie accanto ai degenti, la pandemia” – così si legge nella lettera inviatagli.

Articolo di Giulia Catalfamo