Mazzarrà Sant’Andrea: la prima fiera del florovivaismo nella “culla dei vivai”

A Mazzarrà Sant’Andrea si sta preparando la prima edizione di “Profumo di Zagara – Fiera del Florovivaismo – Mercatini natalizi & Street Food”. Si lavora per curare nei minimi particolari tutto l’allestimento del grande evento che animerà la “Culla dei Vivai” all’8 all’11 dicembre prossimi.

La manifestazione, sostenuta dal sindaco Carmelo Pietrafitta e dal suo esecutivo, trasformerà piazza Umberto e le vie adiacenti in un accogliente Villaggio di Natale che avrà al centro la promozione della produzione florovivaistica di Mazzarrà Sant’Andrea. Dieci operatori proporranno ai visitatori uno spaccato reale del potenziale e della professionalità che caratterizza quasi totalmente l’economia della cittadina.

L’organizzazione, curata da Claudio Prestopino per “Fratellone Event Management”, prevede, a completamento dell’offerta per il pubblico, un mercatino natalizio nel quale più di venti artigiani locali esporranno le loro creazioni. Ma soprattutto un vero e proprio festival del cibo di strada proposto da dieci operatori di eccellenza, nella fortunata formula “Street Food Sicily on Tour®”, che saranno accolti in un village composto da 20 casette in legno, finemente addobbate, che si snoderanno tra la piazza e il corso Umberto.

Nello specifico, i visitatori potranno gustare 14 specialità: pane e panelle, pasta fresca con ragù di maialino nero dei Nebrodi, arancineria gourmet, cannolo siciliano, panino con salsiccia di suino nero dei Nebrodi, hamburger di angus, bombette pugliesi (ospite regionale), panino con le braciole, patatwister la patata a spirale, arrosticini di pollo con patatine, coux agli agrumi, pizza fritta e pizza a portafoglio, bavarese in monoporzione e birra artigianale. Aderiscono all’iniziativa alcune realtà commerciali del luogo. Previsti anche una serie di spettacoli ed eventi collaterali che saranno resi noti prossimamente.

L’inaugurazione avverrà l’8 dicembre alle ore 18.00 con la consequenziale apertura degli stand.

“Crediamo che questo evento possa essere un valido strumento per valorizzare le peculiarità del nostro straordinario territorio e un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo al quale abbiamo costantemente guardato in questi cinque anni di amministrazione, ha evidenziato il sindaco Carmelo Pietrafitta; vuole rappresentare una vetrina importante per i nostri vivaisti, per quanti si spendono in questa attività con passione e sacrifici. Vogliamo essere ancora una volta accanto a questo comparto che si erge ad attore protagonista della nostra economia cittadina. Siamo una bella comunità, un paese che è rinato e vogliamo ritrovarci tutti attorno a questi giorni di festa perché Mazzarrà Sant’Andrea è tornata a splendere!»