Brolo – Si introduce illegamente nella casa dell’ex compagna, arrestato

Si è introdotto illegalmente nella casa della sua ex compagna, dopo aver scavalcato la recinzione metallica e forzato un infisso.

Per questo è stato arrestato in flagranza di reato un uomo a Brolo, grazie all’intervento da parte dei Carabinieri della locale Stazione. I militari sono intervenuti nell’abitazione dopo la richiesta di intervento della stessa donna. Dopo avere accertato la violazione di domicilio e aver constatato che l’uomo si era introdotto illegalmente in casa della ex compagna, lo hanno arrestato. L’uomo, originario di Brolo, era già noto alle forze dell’ordine.

All’esito dell’udienza di convalida, l’A.G. ha disposto il divieto di dimora nel Comune di residenza e revocato il reddito di cittadinanza, di cui l’uomo era beneficiario.