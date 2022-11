Torrenova, rifiuti abbandonati nei pressi del campo sportivo. Pugno duro dell’amministrazione

Un’area animata durante la stagione estiva grazie alla presenza di bagnanti, ma poco frequentata d’inverno; una strada sterrata che dal campo sportivo di Torrenova segue il profilo del litorale, in direzione Palermo, per qualche centinaio di metri. Di fatto un luogo ideale, purtroppo, per l’abbandono di rifiuti.

Si tratta di una micro discarica con una ventina i sacchi individuati, che però non sono sfuggiti all’occhio attento dell’amministrazione comunale che da qualche tempo sta attenzionando la zona. Su iniziativa dall’Assessore al ramo Giuseppe Sciortino, infatti, è stato intensificato e reso ancora più capillare il controllo del territorio, affidato agli agenti della Polizia Locale sotto il coordinamento dal comandante Calogero Olivieri.

I sacchi sono stati già rimossi e collocati altrove per il successivo smaltimento e sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili.

“Grazie alla presenza delle videocamere, sarà dato immediatamente corso all’individuazione dei responsabili nei confronti dei quali verranno elevate le relative sanzioni.” Si legge su una nota pubblicata via social dall’amministrazione comunale.