San Salvatore di Fitalia: conclusa la “festa degli alberi”

“Noi tutti siamo molto fortunati perché viviamo in un luogo immerso nel verde! Ma è importante che la scuola e i docenti lavorino per promuovere comportamenti di tutela e difesa dell’ambiente anche nei bambini, ha spiegato il sindaco Giuseppe Pizzolante; ringraziamo il Corpo Forestale, non solo per aver accolto l’invito ma perché, ogni giorno, anche a costo della vita, difende i nostri boschi e il territorio in cui viviamo. “Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso”.