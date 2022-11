Capo d’Orlando – “Migliorare la viabilità nei pressi delle scuole”, la richiesta della minoranza

Dopo l’incidente avvenuto ieri in via Torrente Forno, nei pressi del plesso scolastico distaccato del Liceo Lucio Piccolo, in cui un 15enne è stato investito da un uomo che guidava una Smart, il dibattito sulla sicurezza della viabilità nei pressi delle scuole si è scatenato.

Tanti genitori e cittadini hanno scritto lunghi post, anche sulla nostra pagina Facebook, lamentandosi della pericolosità della viabilità e della necessità di mettere in sicurezza soprattutto i ragazzi. Anche la minoranza orlandina ha chiesto spiegazioni al sindaco, proponendo una interrogazione sul tema. Ecco il testo:

“Facendo seguito alla interrogazione protocollo n° 0029044 del 23/09/2021, con la quale si chiedeva al Sindaco di ottimizzare la viabilità in corrispondenza dei sopracitati istituti scolastici limitatamente ad un arco temporale che favorisse la sicurezza di discenti, docenti e familiari, con la presente si sollecita quanto in oggetto. A seguito dei continui disagi alla viabilità e soprattutto del triste episodio verificatosi ieri, 29/11/2022, si chiede di intervenire tecnicamente nell’immediato ciascuno per le proprie competenze e responsabilità.

Tanto per quanto di vostra competenza per le conseguenti e urgenti determinazioni.

Capo d’Orlando, 30 novembre 2022

F.to Giuseppe Truglio

F.to Sandro Gazia

F.to Teodolinda Liotta

F.to Felice Scafidi

F.to Renato Carlo Mangano”