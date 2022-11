Sicilia – Litiga con il cardiologo e gli spara. Fermato il presunto assassino a Favara

Il tutto è avvenuto a Favara, in provincia di Agrigento, dove a perdere la vita è stato lo specialista cardiologo Gaetano Alaimo, molto conosciuto in città. Il presunto omicida è stato già individuato: si tratta di un 47enne di Favara.

L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri nella sua abitazione, dove era tornato dopo aver commesso il delitto. i militari hanno rinvenuto anche la pistola utilizzata dal 47enne.

Secondo una prima ricostruzione il medico, molto noto a Favara, sarebbe stato assassinato nella sala d’attesa del Poliambulatorio di via Bassanesi, davanti agli occhi dei pazienti in turno e dei segretari della struttura. I due avrebbero avuta una discussione accesa, culminata poi in tragedia.