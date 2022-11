Rischio idrogeologico, interventi in Sicilia, a breve anche su Stromboli, Messina e sul torrente Mazzarrà

Interventi a Stromboli nelle isole Eolie, nel Comune di Messina e sul torrente Mazzarrà nel territorio di Terme Vigliatore.



L’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia sta avviando iniziative per mitigare i fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua in Sicilia nel caso di eventi meteo avversi sempre più estremi.

Dopo aver semplificato e aperto agli interventi dei privati l’attività di scerbatura, la Struttura che fa capo alla presidenza della Regione ha attivato un’ulteriore procedura che prevede il finanziamento e l’esecuzione diretta da parte dei comuni, degli interventi urgenti e indifferibili di manutenzione idraulica. Già undici le convenzioni, per complessivi 1,6 milioni di euro, stipulate tra il segretario dell’Autorità Leonardo Santoro e i sindaci dell’Isola, che più si sono rilevati sensibili verso la problematica. Altri 48 Comuni hanno aderito all’iniziativa, redigendo con i tecnici della Struttura 60 verbali di somma urgenza per interventi ricadenti nei propri territori, per complessivi 13,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.



Nel frattempo, sono sei i cantieri eseguiti direttamente dall’Autorità di bacino. Dopo quelli completati a Termini Imerese e Campofelice di Roccella, nel Palermitano, mentre sono in fase conclusiva i lavori sul torrente Verderame nei comuni di Misiliscemi e Paceco, nel Trapanese, a breve verranno avviati analoghi interventi a Stromboli, nelle isole Eolie e nel Comune di Messina.



Appalto in vista anche per i cantieri sui torrenti Cefalà e Milicia nel Palermitano, sul Carboj nell’Agrigentino e sul Mazzarà nel Messinese, per un importo complessivo di 8,4 milioni di euro.