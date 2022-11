Capo d’Orlando – Un Flash Mob per dire NO ad ogni tipo di violenza

L’Istituto Comprensivo n. 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando, ha offerto alla cittadinanza un momento di riflessione attraverso l’evento “LIBERI DI DIRE NO!”.

La manifestazione scolastica, organizzata in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”, ha affrontato i temi del rispetto, della gentilezza e dei comportamenti prosociali, promuovendo l’educazione alle relazioni non violente, la parità di genere, il rifiuto di ogni forma di discriminazione, in piena attuazione delle Linee Guida del Ministero dell’istruzione, che propongono percorsi laboratoriali, esperienziali, formativi ed educativi per le scuole di ogni ordine e grado a partire dal Sistema di istruzione ed educazione 0-6 anni.

Gli alunni e le alunne sono stati i protagonisti del Flashmob, che si è svolto lungo la Via Roma: attraverso varie performance di danza e canto, hanno manifestato, col candore tipico della loro età, il CORAGGIO DI DIRE NO ad ogni tipo di violenza, affermando la necessità di vivere in società solidali che garantiscano pari opportunità, esaltando il rosso, quale colore primario, utilizzato, sin dalla prima infanzia, per riempire gli spazi di un Cuore, inteso stavolta, come simbolo di Amore e non di violenza.

Alla manifestazione hanno partecipato gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria del Plesso di Via Roma, il Dirigente scolastico, Prof.ssa Rosaria Addamo, gli insegnanti, il Personale ATA, davanti ad un ampio pubblico di genitori e cittadini. Sono, altresì, intervenuti il Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, la Prof.ssa Lina Viola, che ha declamato una poesia intitolata “Ascuta a mmia”, la Dott.ssa Bontempo, presidente della Commissione Pari Opportunità.

Per l’occasione, è stato donato alla Scuola il quadro intitolato “La rosa spezzata” dell’Artista Claudia Tripiciano.