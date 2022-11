Patti: il Cus Palermo espugna il “PalaSerranò”, il Patti Basket recrimina per non essere riuscito ad amministrare il proprio vantaggio

Sono tre le squadre nelle prime posizioni della classifica del campionato di basket di serie C Silver Sicilia: l’Olympia Comiso che ha regolato a Milazzo la Svincolati Academy, il Peppino Cocuzza che, a San Filippo del Mela, ha prevalso sulla Panormus Palermo e infine il Cus Palermo corsaro a Patti contro il Patti Basket, in una partita tiratissima che i palermitani hanno vinto nei secondi finali.

Ed è proprio al confronto tra Patti Basket e al Cus Palermo che si riferiscono le immagini con gli ospiti vittoriosi 77 a 76 al PalaSerranò di Patti.

Per il resto questi gli altri risultati: Nuova Pallacanestro Marsala batte Olympia Canicattì 78-53, a Milazzo Olympia Comiso batte Svincolati Academy 81-76, Real Basket Agrigento batte Domenico Savio 80 a 57, Peppino Cocuzza batte Panormus Palermo 76 a 72, SS Basket Giarre batte Azzurra Pozzallo 80 a 75 e ad Acireale Amatori Basket Messina batte Basket Acireale 84 a 74.

La classifica: Olympia Comiso 14, Peppino Cocuzza e Cus Palermo 12, Azzurra Pozzallo, SS Basket Giarre e Patti Basket 8, Panormus Palermo, Svincolati Academy, Real Basket Agrigento, Amatori Basket Messina e Nuova Pallacanestro Marsala 6, Basket Acireale 4, Domenico Savio 2, Olympia Canicattì e Basket Club Ragusa 0.

Per quel che concerne la partita di Patti, è stata decisa quasi sul filo della sirena da un tiro da tre punti del lungo ospite Andrè e dai tiri dalla lunetta del Cus Palermo, tiri che il Patti ha sbagliato non capitalizzando il fatto di avere palla in mano con 5 secondi da giocare, ma con un punto di svantaggio. Una partita che il Patti, visto il vantaggio accumulato tra il terzo ed il quarto quarto, avrebbe potuto fare propria. E questo si evince anche dalle parole del coach del Cus Palermo Federico Catania.