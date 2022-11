Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative dell’I.C. di Torrenova

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in tutti i plessi dell’istituto comprensivo di Torrenova si sono svolte attività per sensibilizzare gli alunni su questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito dell’educazione civica e del rispetto dei diritti umani.

“La scuola – afferma la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonina Gaglio- rappresenta il luogo privilegiato dove contrastare gli stereotipi di genere, che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società; pertanto organizzare nelle classi momenti di informazione e riflessione significa educare alle differenze e mettere in discussione la cultura ed i rapporti sociali che sostengono la violenza.”

Le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado di Torrenova hanno partecipato ad un incontro, organizzato dal Comune e tenutosi nell’aula consiliare, durante il quale gli alunni hanno condiviso lavori e riflessioni.

“Perché il 25 novembre?” questo il titolo della manifestazione tenutasi presso la scalinata del Monumento in Piazza Aluntina a San Marco d’Alunzio.

In tutte le classi della Scuola Primaria dei tre Comuni dell’istituto i docenti hanno svolto attività diverse: riflessioni su tristi fatti di cronaca( la storia di Saman….), proiezioni, cartelloni, striscioni ed anche una breve coreografia sulla musica di Emma Marrone.

Anche nelle sezioni della scuola dell’infanzia è stato affrontato l’argomento e i piccoli sono stati coinvolti e sensibilizzati con attivitá didattiche, ludiche e grafico/ pittoriche alla giornata contro la violenza sulle donne.

E per concludere un toccante “FLASH MOB”, accompagnato dalle note di “The sound of silence”, eseguito dai maestri di Strumento musicale, nel piazzale della Scuola Secondaria di Rocca di Caprileone, ha visto coinvolti tutti gli alunni di tutte le classi per dire con forza “Stop alla Violenza!”

“I nostri docenti hanno voluto dare un segnale forte, consapevoli del ruolo fondamentale che la scuola ha nella vita di ciascun bambino, nel percorso di ciascun ragazzo: futuri uomini, padri, zii, datori di lavoro, nonni. Ciascuno di noi può fare qualcosa, intanto iniziare ad educare all’Amore.”