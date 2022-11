Calcio – Il programma del weekend nel messinese: in Eccellenza derby RoccAquedolcese-Milazzo

La Turris è ad un tiro di schioppo, ma questo non deve far pensare all’Acr che la partita sia facile, tutt’altro. Se si deve vincere, visto che si gioca anche in casa, il difficile sta proprio in questo. In caso di ulteriore stop, sarebbe un altro mattone verso il baratro. In serie D il Città di Sant’Agata è atteso al secondo match interno; dopo il Paternò c’è il Castrovillari, squadra che è appaiata a 18 punti. In caso di vittoria si volerà verso mete più alte che il Sant’Agata merita.

In eccellenza la Nuova igea Virtus gioca in casa contro il Real Siracusa Belvedere, la Nebros in campo esterno contro il Mazzarrone, poi Comiso-Jonica e Taormina-Santa Croce; domani è anche il giorno del derby tra RoccAcquedolcese e Milazzo, con i locali che devono evitare di far scappare i battistrada e i mamertini devono confermare i progressi delle ultime partite.

In promozione girone B domani si gioca Aspra-Castelluccese, Mistretta-Gorgonia Delia e Gioiosa-Santangiolese. Riposerà il Pro Falcone.

In prima categoria domani si gioca Castellana-Futura, il derby di Petralia, Real Casale-Rosmarino e il derby dei Nebrodi Tortorici-Aluntina.Nel girone D Comprensorio del Tindari-Sinagra, Sfarandina-Galati, Stefano Catania-Aquila, Torregrotta-Nuova Rinascita e Folgore Milazzo-Melas. Infine la seconda categoria girone C, queste le partite di domani: Pettineo-Alcara, Vivi Don Bosco-Rometta Marea, Pollina Finale-Juvenilia e Provinciale-Real Rocchenere.