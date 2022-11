Polfer, il bilancio dei controlli in Sicilia. Multate due persone per avere attraversato i binari

625 persone controllate, 163 bagagli ispezionati, 195 agenti impegnati in 59 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante l’undicesima giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, al fine di incrementare il livello di sicurezza nelle stazioni, sui treni e lungolinea.

La sala operativa della Polfer ha coordinato l’operazione in tutta la regione, dislocando i controlli degli agenti, equipaggiati con metal detector e palmari, verso le aree maggiormente sensibili in base al flusso dei passeggeri in transito.

Nelle tre stazioni più grandi della Sicilia, i controlli straordinari sono stati eseguiti con l’ausilio delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania e della Guardia di Finanza di Messina.

A Catania gli agenti hanno elevato 8 contravvenzioni per infrazioni al regolamento di Polizia ferroviaria.

In particolare, 6 persone sono state sanzionate perché si trovavano nell’area ferroviaria senza giustificato motivo ed altri 2 viaggiatori perché hanno pericolosamente attraversato i binari invece di usufruire dei sottopassaggi.