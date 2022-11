Patti, San Piero Patti e Oliveri, tutti insieme per dire “Stop violenza sulle donne”

Una tregiorni per dire un risoluto “no” alla violenza sulle donne: “Tanti simboli un solo impegno: una rete per l’empowerment delle donne”, manifestazione giunta all’VIII edizione e che quest’anno si articolerà in una 3 giorni a partire proprio da oggi 25 novembre.

A cura del Centro Antiviolenza No Al Silenzio di San Piero Patti e della Cooperativa Raggio di Sole di Patti, saranno diverse le attività: intense testimonianze e spettacoli mirati, installazioni e distribuzione di materiale informativo, tutto al fine di lasciare un segno tangibile nello slancio evolutivo.

Coinvolte le Forze dell’Ordine, le Scuole, gli Enti del Terzo Settore e le Amministrazioni comunali, oltre alle responsabili Tina Camuti del Centro Antiviolenza No Al Silenzio di San Piero Patti e Tinuccia Danzì della Cooperativa Raggio di Sole, interverranno il tenente colonnello Salvatore Pascariello, comandante della compagnia dei carabinieri di Patti e il vice questore aggiunto Salvatore Di Blasi, dirigente del commissariato di P.S. di Patti.

A dare il benvenuto i sindaci di Patti Gianluca Bonsignore, di San Piero Patti Cinzia Marchello e di Oliveri Francesco Iarrera. Presenti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi “Pirandello” e “Lombardo Radice”, gli alunni impegnatisi in attività che correderanno l’evento.