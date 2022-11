Malattia Emorragica Epizootica (EHDV) in Sicilia, Galluzzo (FDI): “Sbloccate le movimentazioni animali”

«Lo sblocco delle movimentazioni degli animali in alcune province siciliane, in tempi così brevi, – dichiara l’On. Pino Galluzzo – è stato possibile grazie al lavoro impeccabile ed efficiente portato a termine dall’Ufficio Speciale per la Sanità Animale e la Sicurezza Alimentare coordinato dal Dott.Pietro Schembri, che ringrazio per la saggia decisione unitamente all’Assessore con delega alla Sanità, Dott.ssa Giovanna Volo, per il proficuo e sapiente coordinamento e per la sensibilità da subito dimostrata sul tema.

Adesso è necessario continuare a lavorare per migliorare la legislazione di settore. Un impegno – conclude l’On.Pino Galluzzo – che voglio assumere fin dal principio di questa legislatura. Allevatori e Medici Veterinari meritano tutta la nostra attenzione».