Frigorifero abbandonato in mezzo al bosco, al confine tra Capo d’Orlando e Naso

Ancora inciviltà in Sicilia. Questa volta nel territorio messinese e riguarda l’abbandono di rifiuti: un frigorifero professionale smantellato e gettato, senza tanti complimenti, nella scarpata di un bosco in contrada Maina, al confine tra Capo d’Orlando e Naso.

La segnalazione proviene da un nostro lettore, che ha notato la carcassa di un frigorifero abbandonato nel verde. Una problematica, quella dell’abbandono dei rifiuti per strada, che sembra non avere fine. Perché non portare il vecchio elettrodomestico presso il centro di raccolta rifiuti più vicino, senza alcun costo, al posto di rovinare e inquinare l’ambiente? Eppure la risposta dovrebbe essere facile.