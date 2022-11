Brolo: evento medico nella sala “Rita Atria”

“Accorciamo le distanze incontrando gli esperti della cura del tumore testa-collo”. Questo il titolo dell’evento che si svolgerà domani, sabato novembre, dalle ore 17,00, presso la sala Rita Atria a Brolo.

L’importante evento è organizzato dall’associazione “Le Perle di Lunia” in collaborazione con Soroptimist Club Nebrodi. “Le Perle di Lunia” è un’associazione di volontariato , fondata dalla dottoressa Caterina Giannitto proprio per sostenere le donne coinvolte nella lotta contro il tumore testa-collo.

Obiettivo dell’evento è la sensibilizzazione su questo tumore e sui fattori di rischio correlati. Si parlerà di prevenzione e dell’importanza della Connected Care, sottolineando l’utilità di un sistema connesso, di precisione, orientato al territorio e alla continuità attenzionando il ruolo della telemedicina declinata nelle modalità di televisita, teleconsulto e telemonitoraggio.

Qui di seguito il programma dell’evento moderato da Anna Calcò “Soroptimist Club Nebrodi”:

Si discuterà su “La prevenzione del tumore testa-collo e la giustificazione degli esami radiologici”, poi su “La chirurgia dei tumori testa-collo, territorio e medicina di base: gestione integrata dei Pazienti.”, in avanti “Il fumo dannoso per il tumore al collo ma anche per il cuore: Dalla prevenzione Oncologica alla Prevenzione Cardio-Vascolare. Nuovi marcatori di rischio e terapie dell’infarto miocardico acuto”, “HPV e Tumore dell’ orofaringe”, “Prevenzione dei tumori con fattori di rischio condivisi: il tumore della cervice, “Prevenzione dei tumori con fattori di rischio condivisi: il tumore del polmone”, “Engagement ed Empowerment dei pazienti ed Il ruolo delle Associazioni. ”

Interverranno Marinella Speziale Presidente ”Soroptomist Club Nebrodi”, Caterina Giannitto Presidente ”Le Perle di Lunia” e poi Giuseppe Mercante, Daniele Andreini, Susanna Chiocca, Marta Tagliabue, Anna Daniela lacobone, Umberto Cariboni e Paola Bibbò.

Infine, alle ore 19,30 Lettura dell’ opera “Lunia” di Giuseppe Indaimo.