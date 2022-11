Barcellona PG – Incontro al Copernico con i Lions: “Stop agli abusi, Stop al silenzio”

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’istituto Superiore Copernico, ha ideato, un incontro dal titolo “STOP AGLI ABUSI, STOP AL SILENZIO”, organizzato dal LIONS Club di Barcellona Pozzo di Gotto – Service distrettuale Prevenzione violenza di genere , per sensibilizzare gli studenti contro la violenza sulle donne. Dedicato a questo delicato ed importante tema sociale.

Giovedì 24 novembre, alle ore 11:00 presso l’aula magna, sono stati introdotti i saluti dalla Dott.ssa Angelina BENVEGNA (Dirigente scolastico I.T.T.-L.S.S.A.), sono intervenuti: l’Avv. Santina MAIORANA (Presidente Lions Club),la Dott.ssa Chiara MAIO (Presidente Leo Club) e infine la Dott.ssa Caterina FAZIO (Psicologa).

Gli alunni sono stati invitati a realizzare elaborati artistici e musicali, che saranno valutati nei prossimi mesi.

“Devo ringraziare, come sempre – aggiunge l’avv. Santina Maiorana – la preside e l’istituto, per aver subito aderito all’iniziativa coinvolgendo i propri studenti, il corpo docenti al fine che l’incontro si è potuto svolgere”