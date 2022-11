Sant’Agata Militello, convegno “Istruzione e legalità”: al centro la figura del generale Antonino Fazio

La sua vita come esempio per le giovani generazioni, la centralità e l’impegno negli studi, intesi come unica porta di accesso ai propri progetti di vita, l’alto senso del dovere e lo spirito di servizio, l’amore per la divisa che indossava, nella Sicilia delle lotte contadine prima e della mafia stragista poi. Sant’Agata di Militello rende omaggio alla figura del generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri Antonino Fazio, santagatese di nascita e profondamente legato alla sua comunità di origine, con il convegno “istruzione e legalità” organizzato dal comune di S. Agata di Militello, in collaborazione con l’istituto comprensivo Marconi.

La conferenza, che precede l’intitolazione al generale Fazio di un tratto di Via Asmara, dopo i saluti istituzionali del sindaco Bruno Mancuso, dell’assessore Valeria Fazio e di Lucia Di Fazio, ha visto gli interventi di Laura Fazio, figlia del generale, del maggiore Marco Prosperi, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sant’Agata di Militello, di Tuccino Sapienza, familiare dell’ufficiale e del giornalista Giuseppe Spignola.