San Fratello, paura in centro. Rogo in un bar

Nel pomeriggio di oggi intorno alle 14.30, un incendio è divampato all’interno di un bar in via Roma – Angolo Via Trappeto, a San Fratello.

Da quanto appreso il bar in quel momento era chiuso per la pausa pranzo. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero notato del fumo uscire dai locali, avvisando anche il gestore che si sarebbe precipitato sul luogo. L’uomo, un giovane di 37 anni, avrebbe dunque cercato di spegnere le fiamme, aiutato anche dai presenti, che avrebbero usato degli estintori. Il 37enne, secondo le prime informazioni, nel tentativo di spegnere l’incendio avrebbe respirato parecchio fumo, restando leggermente intossicato, seppure le sue condizioni non sarebbero gravi. Per questo motivo è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Mistretta e la squadra di Patti, che hanno domato il rogo e stanno mettendo ora in sicurezza l’immobile. Ai piani superiori c’è una struttura ricettiva. Dalle prime immagini i danni all’interno del locale sembrerebbero ingenti. Sul posto anche un pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Saranno le autorità a chiarire le cause dell’incendio.