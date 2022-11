San Fratello passa da rischio idrogeologico molto elevato (R4) a rischio medio (R2)

L’area di tutto il centro abitato di San Fratello passa dalla classificazione di rischio idrogeologico molto elevato R4 a rischio medio R2. Tutto il sito interessato dalla frana, dunque, che si verificò nel 2010, e interdetto per lungo periodo, adesso potrà tornare ad essere fruito, seppur con alcune prescrizioni e limitazioni.

Con delibera 112 del 06 Ottobre 2022 la Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha espresso parere favorevole sugli atti relativi all’elaborazione dell’aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico per gli aspetti geomorfologici del comune. Successivamente, così come si evince dalla Gazzetta Ufficiale Siciliana del 04 novembre 2022, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto idrogeologico della Sicilia lo scorso 13 ottobre 2022 con Decreto 315 ha adottato il progetto. Il passaggio da rischio idrogeologico alto R4 a rischio idrogeologico moderato R2 è dunque realtà. Grande soddisfazione ha espresso il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, dopo lo sforzo enorme compiuto negli ultimi 3 anni, fatto di continui monitoraggi e studi geologici del territorio, richiesti dalla commissione chiamata a valutare. “Finalmente potremo tornare a ricostruire” ha detto il sindaco “seppure occorrerà attenersi ad alcune prescrizioni contenute nel decreto stesso, come ad esempio mantenere la cubatura originaria degli immobili demoliti o da ricostruire. Questo è anche un passaggio basilare per procedere alla ricostruzione delle Chiesa di san Nicolò, per la quale avevamo già ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro. La condizione necessaria per ottenere i fondi, infatti, era il disco verde al passaggio dell’area da R4 a R2” aggiunge Sidoti Pinto. “Speriamo ora di riuscire a sbloccare la pratica di finanziamento, che dovrà passare per il Ministero per il Sud, entro dicembre di quest’anno.”