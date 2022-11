Isole Eolie, controlli nel weekend. Denunciate due persone

Nell’ultimo week end i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle Isole Eolie. I militari delle Stazioni Carabinieri dell’arcipelago eoliano, presenti a Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Filicudi e Stromboli, nonché del Posto Fisso di Panarea, hanno attuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale, controllando complessivamente 59 vetture, 7 natanti e 114 persone, con la contestazione di 24 violazioni al codice della strada, tra cui la mancanza di copertura assicurativa, di documenti di guida e di revisione, l’uso del cellulare alla guida ed il mancato uso del casco su ciclomotore. Inoltre 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish, detenute per uso personale.

Nel corso del servizio, a Lipari, i militari della Stazione Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà, una persona per guida in stato di ebrezza, poiché guidava l’autovettura in stato di ubriachezza, rilevato dall’accertamento tramite etilometro. Inoltre, una persona è stata deferita, in stato di libertà, per detenzione abusiva di armi e monizioni, poiché trovata in possesso di diverse munizioni non denunciate, che sono state sottoposte a sequestro. Infine, i Carabinieri della Stazione di Vulcano hanno sanzionato tre persone per aver violato l’ordinanza del Comune di Lipari che, a causa del rischio per l’incolumità derivante dall’alta percentuale di gas registrata, inibisce l’area della sommità del locale cratere La Fossa.