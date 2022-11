Castroreale – In occasione della festa dell’albero è stata inaugurata Piazza Canale

Nella giornata mondiale degli alberi, istituita ieri, 21 Novembre, anche il comune di Castroreale, ha deciso di fare la sua parte. Ieri mattino alla presenza, dei dipendenti scolastici, dei bambini delle scuole e dell’amministrazione Comunale, è stata inaugurata la nuova piazza Canale, dopo una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione.

A partecipare a questo evento sono stati i bambini della scuola materna e primaria di Bafia, Protonotaro e Castroreale, che si sono uniti in piazza dove è stato piantato anche un albero. L’albero è stato offerto da una dittà locale, ME.VA. di Triolo Antonio (ex Assessore comunale). All’evento dell’attuale amministrazione Comunale, erano presenti il sindaco Giuseppe Mandanici, gli Assessori, Andrea Triolo (assessore ai lavori pubblici) , Elvira Torre (assessore alla cultura e ai servizi sociali), Salvatore Rappazzo (assessore alla programmazione e gestione economico) e infine i consiglieri Triolo Annamaria, Chillari Maria e Rosy Rao.

La giornata di ieri che ha lo scopo di avvicinare i bambini alla natura per sensibilizzarli riguardo le problematiche ambientali di cui oggi si parla continuamente, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. Rispettare gli alberi vuol dire rispettare noi stessi e ridare dignità al nostro pianeta.

Angela Serena Lo Conti