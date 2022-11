La mareggiata abbattutasi oggi su Barcellona Pozzo di Gotto ha raggiunto la zona di Spinesante, cospargendo di detriti la carreggiata del lungomare.

La presenza di detriti, in particolar modo nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Eolie, che conduce sulla via Spiaggia Cantoni, è parecchio pericolosa.

Il Club Radio C.B. Anpas della protezione civile, ha avvisato i cittadini sulla pagina Facebook, al fine di prestare la massima attenzione.

Angela Serena Lo Conti