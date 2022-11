San Filippo del Mela – Tenuta Anasita premiata dalla prestigiosa guida del “Gambero Rosso”

A solo otto mesi dall’apertura, Tenuta Anasita conquista il Gambero Rosso. La prestigiosa Guida Bar d’Italia 2023 premia il caseificio con caffetteria dell’imprenditore Emanuele Isgrò con tre tazzine e due chicchi, uno dei punteggi più alti di tutta la Sicilia.

La Guida del Gambero Rosso premia il lavoro certosino e sostenibile dell’attività inaugurata nel marzo 2022 a San Filippo del Mela, nei pressi dello svincolo autostradale di Milazzo.

La nascita di Tenuta Anasita, caseificio di bufala con caffetteria, era stata accolta da subito con grande interesse e aveva incuriosito la stampa locale e nazionale, sempre pronta a intercettare le migliori novità nel panorama gastronomico siciliano.

Si tratta di una novità assoluta nel panorama siciliano perché l’azienda agricola zootecnica bufalina della famiglia Isgrò controlla tutta la filiera: alleva le bufale, nel massimo rispetto del benessere animale, produce il latte e i derivati e li mette nelle mani del pastry chef Mario Cortese che, grazie alla sua creatività e all’esperienza acquisita, realizza dei veri e propri capolavori di gusto.

A meno di un anno dall’apertura arriva questo importante riconoscimento che premia la caffetteria e, in particolare, i dolci realizzati con latte di bufala dell’allevamento della famiglia Isgrò e con i suoi eccellenti derivati, ricotta, panna, burro, yogurt e formaggi prodotti nell’azienda. La Guida, tra le specialità dolci del pastry chef Mario Cortese, suggerisce di provare gli ariosi croissant con vaniglia del Madagascar, le brioche, le granite e i gelati, le crostatine di frutta fresca a km zero raccolte nell’azienda agricola e gli eccellenti maritozzi con panna e crema pasticcera insieme al caffè, ben valorizzato da cappuccini fatti ad arte.

L’azienda autoproduce gran parte delle materie prime, non solo i prodotti derivati dalle bufale, ma anche olio extravergine di oliva, agrumi e frutta, miele, confetture, erbe aromatiche. I mangimi per nutrire le bufale sono autoprodotti in azienda per il 50 per cento. Inoltre massima è l’attenzione verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Intanto al caseificio di Tenuta Anasita si lavora su nuovi prodotti e gustose novità.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dottor Emanuele Isgrò che ha affermato: “Siamo molto soddisfatti del risultato e punteremo sempre a migliorarci per raggiungere l’eccellenza”.