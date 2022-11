Il comune di Sinagra premiato all’Eima International di Bologna

All’Eima International di Bologna, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, si è parlato anche delle potenzialità del territorio di Sinagra.

Ha partecipato e rappresentato il comune il presidente della Pro Loco Vincenza Mola (nella foto); il 10 novembre scorso è intervenuta a Bologna e ha parlato delle bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche e della gastronomia locale; successivamente si è soffermata nel descrivere e raccontare la storia del Giardino delle Meraviglie, del Giardino Fatato, del Giardino Segreto e del Giardino dell’Amore.

”Sono molto soddisfatta per il risultato che ogni anno il comune di Sinagra ottiene grazie al lavoro svolto da cittadini, e dipendenti comunali, la linfa vitale del concorso, ha spiegato il presidente della pro loco; ogni anno i cittadini danno il massimo per abbellire il paese, perché come dice il motto “Fiorire e accogliere”.

All’interno della rassegna di Bologna si sono svolte anche le premiazioni dei “Comuni Fioriti 2022” a cura dell’Associazione florovivaistica Asproflor. Un’apposita commissione, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico italiano, ha conferito a 63 Comuni il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2022.

La certificazione viene assegnata alle amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana dei propri cittadini, tramite la fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche dirispetto dell’ambiente urbano e di educazione al “verde”. Un risultato straordinario raggiunto ancora una volta dal paese di Sinagra, diventato fior all’occhiello e modello da seguire. Agli enti a marchio è stata consegnata la nuova bandiera ufficiale Comune Fiorito per dare ulteriore visibilità a chi ha fatto proprio il motto di Asproflor “Fiorire è Accogliere”.

Sinagra è stato il primo comune siciliano che ha creduto nel concorso sin dall’anno 2009, oltre a confermare il prestigioso marchio di qualità, è stata premiata la Scuola dell’infanzia “Piersanti Mattarella” di Sinagra con il suo Giardino delle Meraviglie, classificandosi al terzo posto, e aggiudicandosi un premio di 1.000 euro; il premio sarà speso per curare e abbellire ancora di più il giardino delle “Meraviglie”.

Angela Serena Lo Conti