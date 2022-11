Mistretta, ennesima micro-discarica sul territorio comunale. Il sindaco “Serve azione dirimente e impegno della società civile tutta”

“Il degrado ambientale generato dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un’emergenza che questa Amministrazione, sin dal primo giorno dell’insediamento, ha cercato di contrastare. Giornalmente assistiamo alla nascita quotidiana di micro discariche all’interno del nostro Comune che rendono vani gli sforzi che stiamo producendo per riportare ad un livello dignitoso la pulizia ed decoro della nostra Città.”

Il sindaco di Mistretta, Tatà Sanzarello torna a fare appello via social per sensibilizzare i residenti contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Un problema più volte attenzionato, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini sui vari gruppi social e dei giornali locali, che puntualmente denunciano l’esistenza di micro discariche disseminate sul territorio comunale e in aree rurali. Questa volta – anzi, per l’ennesima volta – la segnalazione riguarda l’incrocio tra SS 117 e la SP 173.

“Ieri, con l’ausilio degli operatori della ditta Onofaro, siamo intervenuti, per la quarta volta in un anno, nell’area all’incrocio tra la SS 117 e la SP 173 per Motta D’Affermo ripulendola dallo schifo, perpetrato dall’inciviltà di qualcuno, che comporta costi economici e ambientali che ricadono sull’intera collettività.” ha scritto oggi Sanzarello.

“Serve un’azione dirimente e l’impegno della società civile tutta.” continua Sanzarello. “E’ fondamentale che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti. Ma non solo. È necessario diventare dei “controllori ambientali”, evitando di girarci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo. Farete un favore all’ambiente ma anche alle vostre tasche” conclude il primo cittadino.

Pe poter contrastare, almeno in parte, il fenomeno, l’amministrazione spera anche nell’approvazione del progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale presentato dal comune nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” del Ministero dell’Interno. Il programma è un piano di interventi finalizzato a rafforzare, attraverso risorse nazionali di cofinanziamento, l’azione del Programma Operativo Nazionale “Legalità”, finanziato da risorse europee e nazionali di cofinanziamento e finalizzato a rafforzare le condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Tra gli obiettivi del programma c’è anche il miglioramento delle competenze della Pubblica Amministrazione per un’azione più efficace di contrasto ai fenomeni criminali. Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico amastratino in collaborazione con le locali forze di polizia, per un importo di 100 mila euro, è già stato presentato alla Prefettura di Messina e prevede l’installazione di 40 telecamere in punti strategici del territorio comunale, che consentiranno un più attento e capillare controllo del territorio.

Foto Giuseppe Cuva. Si ringrazia la redazione di TeleMistretta per le immagini.