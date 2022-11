Gioiosa Marea, l’amministrazione si muove tra nuove risorse idriche, progetti e ripascimento

Mentre si è in attesa che arrivino i moduli del potabilizzatore a San Giorgio di Gioiosa Marea, l’amministrazione guidata da Tindara La Galia sta monitorando un pozzo a monte che, se dovesse dare i risultati sperati, potrebbe aumentare la disponibilità di acqua per e frazioni montane, collinari e marine. Nel contempo si possono sfruttare le risorse per il rinascimento e per le progettazioni. La nostra intervista a Tindara La Galia, sindaco di Gioiosa Marea e all’ingegnere Renato Cilona, esperto del sindaco su lavori pubblici.