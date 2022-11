Capo d’Orlando, “Giornata nazionale dell’albero”: le prime elementari dell’I.C. 1 mettono a dimora due piantine di ulivo

Le spiegazioni in classe e le canzoncine dedicate agli alberi, al loro significato simbolico, al ruolo fondamentale che rivestono nell’equilibrio dell’ecosistema e del territorio e l’importanza della loro presenza per prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere della biodiversità. Poi il contatto con la natura e la messa a dimora di due piantine di ulivo. E’ così che i bambini delle prime elementari dell’I.C. Uno di Capo d’Orlando hanno celebrato la nona Giornata Nazionale dell’albero, istituita con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 e che ricorre il 21 novembre di ogni anno.

La scuola ha colto l’iniziativa di Legambiente Nebrodi, in sinergia con Slow Food Terramare Nebrodi, il Porto Turistico Capo d’Orlando Marina e lo Yacht Club, proposta nell’ambito della campagna nazionale messa in campo dall’associazione ambientalista, che vedrà una serie di manifestazioni da oggi sabato 18 novembre e fino a lunedì 21 novembre 2022 in tutta la penisola per promuovere la messa a dimora di nuovi alberi.