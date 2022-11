In un video, pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Oliveri, si notano tre persone colte in flagranza, mentre gettano dei sacchi di spazzatura a bordo strada.

“Il nostro problema è che non abbiamo abbastanza telecamere per prenderli tutti. Il problema di questi signori è che abbiamo abbastanza telecamere per prenderne una buona parte.” scrivono nella pagina del comune. Si spera che gesti del genere non accadano più.