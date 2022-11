Conferenza Regioni, Sammartino: “Favorevoli ai modelli autonomistici, ma impegno di tutti per superare il divario Nord-Sud”

«Favorevoli all’esaltazione dei modelli autonomistici e a una riorganizzazione delle funzioni legislative e amministrative tra Stato e Regioni». Lo ha ribadito il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino che oggi, a Roma, ha partecipato all’incontro della Conferenza delle Regioni con il ministro degli Affari regionali e dell’autonomia Roberto Calderoli.

«Abbiamo chiesto – prosegue Sammartino – che si proceda nel rispetto delle prerogative statutarie e con l’impegno, da parte di tutti, a creare le condizioni politiche, sociali ed economiche affinché la Sicilia e le altre regioni del Sud possano superare il divario che le separa dal resto del Paese ed essere, quindi, effettivamente e concretamente concorrenti».

L’assessore ha definito la riunione di oggi «un’occasione importante di dialogo e di confronto, in un clima decisamente positivo, che ha consentito di gettare le basi per un proficuo lavoro di condivisione».