Ficarra: “Venga a prendere un caffè da noi, nel nostro caffè letterario!”

C’è una stanza del palazzo baronale Milio di Ficarra dove sono custodite le macchine da caffè ed altri accessori che hanno fatto la storia; alcune appartengono al passato remoto, altre c’erano ancora anni fa, soprattutto nei bar dei paesi di montagna o anche in quelli dove i proprietari hanno preferito non convertirsi alla nuova era. Gli avventori sapevano che li il caffè era più buono, perché conservava gli aromi di un tempo, il caffè forte che si gustava soprattutto al mattino, prima di andare al lavoro. Ma è anche vero che il caffè si beve in compagnia, con gli amici, in pausa e nella storia e negli anni, davanti ad una tazzina sono passati anche poeti, scrittori, attori famosi. Per questo qui a Ficarra, attraverso questo caffè letterario, il consigliere comunale Mauro Cappotto, che ha la delega alla cultura e al turismo, ci ha raccontato cosa si vuole realizzare partendo dalle vecchie e antiche macchine da caffè.