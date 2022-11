Barcellona Pozzo di Gotto: la musica come momento di socialità, il nuovo progetto di “Atmosfera blu”

Portare le canzoni di Sanremo nelle case di cura siciliane. Questo l’intento del gruppo “Atmosfera blu” che presenta un nuovo progetto musicale per chi non può recarsi nei luoghi che comunemente ospitano gli eventi e far vivere, in questo modo, la musica come momento di socialità e interazione e divertimento.

“Il principale obiettivo del nostro più recente progetto musicale “Sanremo è sempre Sanremo” è quello di portare nelle piazze e nei teatri la magia della musica italiana, in particolare quella del Festival di Sanremo; ci siamo detti, perchè non far vivere le stesse emozioni a chi non può raggiungere le piazze, i teatri, ed è costretto a guardare da una finestra quello che c’è fuori? Chi sarà al nostro fianco con le sue donazioni, potrà anche suggerirci le case di cura di sua conoscenza, alle quali regalare il concerto ed essere così ancora più vicini e protagonisti del progetto che avrà la visibilità sui nostri canali”.

Il gruppo è reduce dalla quarta tournée in Canada e nel corso della sua attività ha collaborato con Iva Zanicchi, Orietta Berti, Paolo Vallesi e i Jalisse, opportunità che hanno dato loro la possibilità di esibirsi in contesti importanti, su Rai Uno, Rai Due e Rai Italia.

Il nuovo show ideato da Atmosfera Blu e prodotto insieme a DalVivo Produzioni si chiama “Sanremo è sempre Sanremo”, per celebrare la kermesse canora che ha reso e rende l’Italia famosa nel mondo. Il repertorio è composto da una selezione dei brani che più si sono fatti ricordare nelle edizioni del festival. Si dà così spazio alle grandi qualità canore di Anna Lanza, mentre Giuseppe Santamaria ha il compito di raccontare una “vita di canzoni e spettacolo”. Il resto è affidato al suono della straordinaria band. Questo show sarà proposto anche per le case di cura siciliane.

Per informazioni sul nuovo progetto musicale atmosferablu@virgilio.it