Regione, nominata la giunta e definite le deleghe. I nomi degli assessori dell’esecutivo targato Schifani

L’incastro delle nomine del nuovo esecutivo regionale targato Renato Schifani c’è. La voce arriva dai corridoi della Presidenza della Regione e il dato è confermato dal fatto che il Governatore Siciliano ha già annunciato che domani, mercoledì 16 novembre, alle 10 presenterà la nuova giunta di governo in Sala Alessi a Palazzo d’Orleans.

Secondo fonti vicine al Presidente, dopo una lunga notte di trattative, Schifani avrebbe accolto le indicazioni di FdI, arretrando dalle sue iniziali posizioni. Entrano in giunta Francesco Scarpinato, consigliere a Palermo, ed Elena Pagana, ex M5S candidata non eletta a Enna e moglie di Ruggero Razza. Non sarebbero invece passate la proposte per Savarino e Assenza di FdI.

Secondo, dunque, le fonti di AMNotizie sarebbero questi i nomi degli assessori regionali:

Gruppo FdI: Elvira Amata ai Beni Culturali; Francesco Scarpinato al Turismo; Elena Pagana al Territorio e Ambiente; Alessandro Aricò alle Infrastrutture.

FI: Giovanna Volo alla Sanità; Marco Falcone all’Economia; Edy Tamajo alle Attività Produttive;

Gruppo Nuova DC (Cuffaro): Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti Locali.

Poi Luca Sammartino all’Agricoltura; Mimmo Turano Istruzione e formazione per la Lega; Roberto Di Mauro di MpA all’Energia.