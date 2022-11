Messina – I racconti di Maria Lilly Morabito, la maestra delle fiabe – VIDEO

Un brand nato dall’amore per la scrittura e da quello per i bambini. Maria Lilly Morabito, messinese e docente di scuola dell’Infanzia presso L’Istituto Comprensivo Paradiso da qualche anno ha deciso di occuparsi di scrittura per l’infanzia.

Prima inventando nuove storie, che spaziavano dal fantasy alle fiabe antologiche. Poi trasformando le storie narrate in racconti scritti.

Nel 2019 la prima pubblicazione nell’antologia “Il ritorno di Madama Meraviglia”. Successivamente una vera e propria raccolta di fiabe da cui è nato il libro per bambini “Nick e il drago matematico e altre storie”, pubblicato dalla casa editrice Maribor nel 2021.

Sempre nel 2021 la collaborazione con un Editore Digitale (Samuele Andronaco) attraverso un’attività che la vede protagonista sia come scrittrice che come maestra.

Si tratta di un nuovo brand che si chiama Maestra Lilly (la cui icona è una fatina inginocchiata su un libro) e si dedica alla creazione di libri illustrati per bambini, ma non solo, pubblicato sulla piattaforma Amazon, illustrati da Francesca Danisi, disegnatrice di Capo d’Orlando.

Avvicinare i bambini alla lettura, grazie alle immagini e ai supporti digitali, senza perdere di vista la tematica più importante: l’insegnamento.