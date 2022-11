Patti: il Patti Basket perde in casa contro Comiso

E’ finito 69 a 76 il confronto del PalaSerranò di Patti tra il Patti Basket e l’Olympia Comiso valido per la quinta giornata del campionato di serie C Silver; con questa vittoria la squadra ragusana, tra le più accreditate alla vittoria finale, è in testa solitaria alla classifica.

I pattesi alle nati dal coach Marco Busco non hanno demeritato e se gli avversari imperversavano con il lungo Salasia e i canestri dell’inglese Turner, i ragazzi di Patti hanno spinto soprattutto con le bombe di Sidoti e Iannello e degli altri impegnati nel quintetto.

Il Comiso del coach Massimiliano Farruggio è stato avanti per quasi tutta la partita, ma nel terzo quarto i pattesi si sono fatti sotto e si erano addirittura portati in vantaggio. Alla fine del match, quando hanno prevalso gli errori di entrambe le squadre, i punti ottenuto dagli avversari hanno avuto la meglio. Hanno arbitrato Arturo Tartamella e Alex Costanza.

Il Patti basket ha schierato Stroscio, Stuppia, Cacciolo Molica, Gullo, Piperno, Sidoti I, Olivo, Iannello, Ettaro, Sidoti II, Tortorella e Fazio.

Il Comiso: Nardi, Costanzo, Turner, Farruggio, Iurato, Salasia, Vona, Ballarò, Desari e Gjuzi.

Questi gli altri risultati della quinta giornata del campionato di basket serie C Silver:

Real Basket Agrigento – Olimpia Canicattì 71 – 46

Svincolati Academy – Nuova Pallacanestro Marsala 92 – 80

Basket Club Ragusa – Panormus Palermo 50 – 80

Basket Acireale – Azzurra Pozzallo 72 – 77

Peppino Cocuzza – Cus Palermo 75 – 58

SS Basket Giarre – Domenico Savio Messina 102- 76

La Classifica

Olympia Comiso 10

Peppino Cocuzza, Azzurra Pozzallo e Cus Palermo 8

Basket Giarre e Patti Basket 6

Svincolati Academy, Real Basket Agrigento, Nuova Pallacanestro Marsala, Basket Acireale e Panormus Palermo 4

Amatori Messina e Domenico Savio 2

Olimpia Canicattì e Basket Club Ragusa 0