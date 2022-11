Messina – Ascensori colorati per i bambini del reparto pediatrico del Policlinico

Un’iniziativa grandiosa, quella realizzata negli ascensori del padiglione NI del Policlinico di Messina.

Un’idea resa possibile grazie alla donazione dell’associazione Abc (Amici dei Bimbi in Corsia), in sinergia con la Società nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” Ets e il supporto della fondazione Cesare Pozzo per la mutualità.

Il progetto mira a rallegrare gli ambienti interni del padiglione, nell’ottica di rendere meno pesante il contesto e l’atmosfera agli occhi di chi, grande o piccino, si trova a dover trascorrere lunghi periodi in ospedale per curarsi.

I soggetti e i paesaggi, mirano a creare un mondo fantastico che possa meravigliare e distrarre, anche solo per un istante, dalle preoccupazioni del momento allontanando le paure ai piccoli pazienti.

Angela Serena Lo Conti