Calcio – Vittorie esterne pesanti per Igea e Jonica. Sconfitte Messina e Sant’Agata

Prosegue il mal di trasferta per il Messina, sconfitto all’Adriatico dal Pescara. Archiviata l’ennesima sconfitta, ora si guarda al prossimo incontro il Potenza al “Franco Scoglio”. Nella serie C femminile, l’Academy Sant’Agata ha ceduto sul campo estero del Grifone Gialloverde per 3 a 1. In serie D disco rosso per il Città di Sant’Agata, sconfitto a Locri per 2 a 1; la squadra calabra vola verso l’alta classifica, si dimensiona quella dei messinesi, il cui prossimo impegno è in casa contro il Paternò.

In eccellenza ridono la Nuova Igea Virtus, vittoriosa a Siracusa ed il Milazzo contro il Palazzolo. La Jonica si è imposta alla grande sulla RoccAquedolcese, pareggio esterno per la Nebros con la Virtus Ispica ed interno del Taormina contro il Real Siracusa Belvedere.

Ora i risultati di prima categoria, girone D: in esterno Nuova Rinascita batte Melas 3 a 0, Orsa batte Lipari 1 a 0, Comprensorio del Tindari e Galati 1 a 1, Sfarandina batte Monforte 2 a 0, Stefano Catania e Sinagra 1 a 1, a Torregrotta Rodì Milici batte Torregrotta 4 a 1, a Milazzo, Sinagra batte Folgore Milazzo 6 a 0.

Infine la seconda categoria: a Ficarra Real Rocchenere batte Ficarra 4 a 0, Fitalese batte Juvenilia 2 a 0, a Barcellona Pozzo di Gotto Don peppino Cutropia batte Vivi Don Bosco 2 a 1, Pollina Finale batte Rometta Marea 6 a 1, Nuova Peloro batte Terme Vigliatore 3 a 0 e Provinciale batte Alcara 4 a 1. Ha riposato il Pettineo.