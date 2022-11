Tortorici, elezioni amministrative in corso. Alle 19 aveva votato il 55,3% degli elettori

Seggi tutti regolarmente costituiti alle 6 di questa mattina ed aperti alle 7.00 per le operazioni di voto. A Tortorici questa domenica 13 novembre dedicata all’elezione del primo cittadino e del consiglio comunale è trascorsa nel segno della tranquillità. Non sarebbero state, infatti, segnalate particolari criticità.

Gli aventi diritto al voto sono 5.682, di cui 2.782 maschi e 2.900 femmine; 14 le sezioni dislocate in 6 diversi plessi scolastici.

Per quanto riguarda l’affluenza alle urne alle ore 12.00 aveva votato solo il 14% degli aventi diritto, mentre alle 19.00, secondo i dati forniti dal comune, aveva votato il 55,3% degli aventi diritto. Il dato è vicino a quello dell’ultima tornata del 2019, quando, alle 19.00 aveva votato il 54,5 % degli elettori.

C’è attesa, ovviamente, ai seggi per la chiusura delle operazioni di voto, prevista per le 23.00, quando gli accessi ai plessi saranno chiusi e potrà votare solo chi si trova già all’interno del seggio. Poi, espletate le operazioni preliminari, i presidenti potranno dare il via alle operazioni di scrutinio. I candidati alla poltrona di primo cittadino, lo ricordiamo, sono 3: Sono Carmelo Rizzo Nervo, Maurilio Foti e Franco Franchina.