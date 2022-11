Saranno adottati provvedimenti per evitare o limitare il transito di mezzi all’interno del Parco dei Nebrodi. Per il 15 novembre è in programma una riunione per studiare un fenomeno che non è certo di attualità, ma si perde nei tempi. Evidentemente con il personale in servizio non è possibile controllare la situazione ed è necessario un coinvolgimenti di più enti in modo da far quadrare il cerchio.