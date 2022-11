Calcio – Gli appuntamenti del weekend per le messinesi. In Eccellenza derby RoccAquedolcese-Jonica

Per la serie C il Messina affronta il Pescara all’Adriatico. Lo scorso anno con le grandi ha sempre fatto il pieno. Quest’anno? Lo vedremo domani, a partire dalle 14.30. In serie D partita tra due squadre con lo stesso punteggio, il Città di Sant’Agata va a Locri, ma non certo come squadra anonima, ma come compagine da tenere in grande attenzione, visti gli ultimi risultati. In eccellenza Taormina e RoccAquedolcese, in testa alla classifica, giocano in casa contro Real Siracusa Belvedere e Jonica. In casa anche il Milazzo contro il Palazzolo. Fuori casa Nuova Igea Virtus e Nebros contro Siracusa e Virtus Ispica. In promozione girone B domani c’è Aspra-Castelluccese, Mistretta-Gorgonia Delia, Geraci-Castelbuono e Gioiosa-Santangiolese. Riposa il Pro Falcone. In prima categoria girone C domani giocano Castellana-Futura, il derby di Petralia Sottana contro Soprana, Real Casale-Rosmarino e Tortorici-Aluntina. Nel girone D Comprensorio del Tindari-Galati, Sfarandina-Monforte, Stefano Catania-Sinagra, Torregrotta-Rodì Milici e Folgore Milazzo-Aquila. Infine in seconda categoria Fitalese-Juvenilia, Vivi Don Bosco-Don Peppino Cutropia, Pollina Finale-Rometta Marea, Nuova Peloro-Terme Vigliatore e Provinciale-Alcara, riposa il Pettineo.